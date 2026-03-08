Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Lomé accueille les jeunes entrepreneurs

La 14e édition de la foire des jeunes entrepreneurs ADJAFI se tiendra du 20 août au 6 septembre à Agoènyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

la foire qui fait grandir l'entrepreneuriat togolais ©

La 14e édition de la foire des jeunes entrepreneurs ADJAFI se tiendra du 20 août au 6 septembre à Agoènyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

Placée sous le thème « Produire local, conquérir l'Afrique », cette édition entend mobiliser l'écosystème entrepreneurial togolais autour d'une dynamique de transformation et d'ouverture vers les marchés africains.

Vitrine des TPME, ADJAFI accompagne les jeunes entreprises vers une meilleure structuration, une montée en qualité et une compétitivité renforcée. Au programme : expositions commerciales, forums économiques, tables rondes et salon professionnel.

Avec plus de 300 exposants et 150 000 visiteurs attendus, la foire confirme son rôle central dans la promotion de l'entrepreneuriat et du savoir-faire local.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

Les investisseurs régionaux plébiscitent la signature togolaise

Le Trésor public togolais a effectué vendredi une nouvelle opération d'émission de titres publics sur le marché financier régional, portant sur un montant initial de 20 milliards de FCFA, réparti entre des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.