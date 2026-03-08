Lomé accueille les jeunes entrepreneurs

La 14e édition de la foire des jeunes entrepreneurs ADJAFI se tiendra du 20 août au 6 septembre à Agoènyivé, dans la banlieue nord de Lomé.

Placée sous le thème « Produire local, conquérir l'Afrique », cette édition entend mobiliser l'écosystème entrepreneurial togolais autour d'une dynamique de transformation et d'ouverture vers les marchés africains.

Vitrine des TPME, ADJAFI accompagne les jeunes entreprises vers une meilleure structuration, une montée en qualité et une compétitivité renforcée. Au programme : expositions commerciales, forums économiques, tables rondes et salon professionnel.

Avec plus de 300 exposants et 150 000 visiteurs attendus, la foire confirme son rôle central dans la promotion de l'entrepreneuriat et du savoir-faire local.