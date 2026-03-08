Un engagement financier record au service du développement

La revue conjointe du portefeuille des projets financés par le Groupe de la Banque mondiale au Togo, rendue publique en fin de semaine dresse un tableau complet d'un partenariat en pleine expansion.

Le portefeuille atteint désormais 1,49 milliard de dollars, réparti sur 18 projets et programmes en cours de mise en œuvre, 10 nationaux et 8 régionaux.

Un engagement financier qui couvre un spectre large de secteurs stratégiques : emploi, énergie, gouvernance, agriculture, santé, éducation, développement local, protection sociale, eau, transports et développement urbain.

Au-delà de la BM proprement dite, les autres membres du Groupe ont également renforcé leur présence.

Entre 2020 et 2025, la Société financière internationale (SFI) a investi et mobilisé un montant record d'environ 320 millions de dollars pour soutenir le secteur privé togolais.

L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) affiche quant à elle un portefeuille de 172 millions de dollars, auquel s'ajoute une garantie additionnelle de 585 millions.

Au-delà des chiffres, cette revue conjointe avait pour objectif d'évaluer la performance réelle du portefeuille, d'identifier les goulots d'étranglement et de convenir d'actions correctives pour maximiser l'impact des interventions sur les populations togolaises.

Si les résultats globaux sont salués, certaines contraintes persistent : insuffisance des capacités d'absorption, retards dans la mise en œuvre de certains projets et défis de coordination inter-institutionnelle.

« La performance d'un portefeuille ne se limite pas aux engagements financiers ni aux seuls décaissements. Elle se mesure avant tout à l'impact réel des projets sur la vie des populations », a déclaré Anumu Kétoglo, conseiller économique du président du Conseil.

Dans un contexte de mobilisation difficile des ressources, il a insisté sur la nécessité d'une utilisation efficiente des fonds alloués et d'une allocation prioritaire vers les actions à fort impact social et économique.

Cette revue illustre la qualité du dialogue entre le Togo et le Groupe de la Banque mondiale, un partenariat fondé non pas sur la simple mise à disposition de financements, mais sur un suivi rigoureux, une évaluation continue et une volonté partagée d'améliorer durablement les conditions de vie des Togolais.