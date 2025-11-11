Lomé, carrefour stratégique entre l’Afrique francophone et le Royaume-Uni

Le Togo s’impose une nouvelle fois comme un acteur clé du dialogue économique international. Les 12 et 13 novembre 2025, l’Hôtel 2 Février de Lomé accueille la quatrième édition du Forum du Commerce et de l’Investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique Francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV), sous le Haut patronage de Faure Gnassingbé, président du Conseil.

Organisé avec le soutien du gouvernement britannique, du FCDO, du DBT et de UK Export Finance (UKEF), cet événement rassemble plus de 700 participants issus de gouvernements, d’institutions financières et du secteur privé. Objectif : catalyser les investissements entre deux sphères économiques complémentaires.

Lomé, symbole d’une diplomatie économique audacieuse

Le choix du Togo pour accueillir cette édition, la première sur le continent africain, témoigne de son positionnement croissant comme trait d’union stratégique entre le monde francophone et anglophone. Depuis son adhésion au Commonwealth en 2022, le pays déploie une diplomatie économique proactive, ouvrant de nouvelles perspectives aux investisseurs.

« Accueillir cet événement à Lomé symbolise notre engagement à bâtir des ponts entre continents, cultures et capitaux », a souligné le ministre togolais des finances et du Budget, Essowè Georges Barcola.

Forte de plus de 350 millions d’habitants, l’Afrique de l’Ouest et du Centre représente l’un des marchés les plus dynamiques du globe. Le Forum UK-WCAF a déjà permis de générer plus d’1 milliard de livres sterling en échanges et investissements, dont 170 millions GBP consacrés à des infrastructures transfrontalières entre le Bénin et le Togo.

Les échanges porteront notamment sur le financement des PME, l’agrobusiness, l’éducation ou encore les services numériques, dans le cadre du “Developing Countries Trading Scheme” qui accorde un accès préférentiel au marché britannique.

La clôture du forum sera marquée par la remise des “Awards for Excellence in Francophone Africa”, saluant l’innovation et le leadership économique africain.