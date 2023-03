Lomé supplante Apapa

Le Terminal à conteneurs de Lomé (LCT, MSC Group) traitera annuellement 2,2 millions d'Unités équivalentes à vingt pieds (TEU) à partir de 2023.

A titre de comparaison, le port d’Apapa au Nigeria en gère 40% de moins.

De fait, Lomé deviendra le plus grand terminal à conteneurs d'Afrique de l’Ouest, écrit mercredi le journal de Lagos, Metro Life.

LCT comme BAL (Bolloré Africa Logistics) ont réalisé d’importants investissements au Port de Lomé depuis plusieurs années qui se chiffrent en dizaines de millions de dollars.

LCT et BAL sont désormais la propriété de l’Italo-Suisse MSC.

Le complexe portuaire d'Apapa, également connu sous le nom de complexe portuaire de Lagos, est le complexe portuaire le plus grand et le plus fréquenté du Nigeria