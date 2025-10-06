Lomé veut transformer ses atouts économiques en leviers régionaux

Les acteurs du commerce intra-africain, les représentants de la Commission Économique pour l’Afrique (CEA) et les autorités togolaises en charge du commerce sont réunis depuis lundi à Lomé pour une concertation stratégique sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cette rencontre vise à relire l’accord-cadre et ses protocoles, mais aussi à évaluer la mise en œuvre de la ZLECAF au Togo, cinq ans après son entrée en vigueur, afin d’aligner les priorités nationales sur les standards du commerce africain.

Pour le Togo, cette rencontre est l’occasion de mesurer le niveau d’exécution de son programme d’actions prioritaires et d’identifier les ajustements nécessaires pour tirer pleinement parti de l’accord commercial africain.

L’enjeu est de taille : le pays veut renforcer la compétitivité de ses entreprises locales, moderniser son cadre juridique et institutionnel, et s’intégrer davantage aux chaînes de valeur régionales.

« La ZLECAF représente une opportunité historique pour diversifier notre économie et accroître notre résilience. Il s’agit désormais d’adapter nos politiques commerciales aux exigences du marché continental », a confié un responsable du ministère du Commerce.

La stratégie nationale ZLECAF identifie plusieurs secteurs prioritaires capables de soutenir la croissance et l’emploi :

La chaîne de valeur agricole, notamment la transformation des produits vivriers et d’exportation ;

La transformation du phosphate, pour mieux valoriser cette ressource stratégique ;

La production d’huile et d’agro-industries dérivées ;

Les services, notamment les télécommunications, les services financiers, et le tourisme.

Ces filières devraient bénéficier d’un meilleur accès aux marchés africains, à condition que les entreprises locales puissent respecter les normes régionales de qualité, de certification et de compétitivité.

Au cours des discussions, les participants se penchent sur la cohérence entre les politiques commerciales nationales et les normes continentales définies par la ZLECAF.

L’objectif est de garantir une meilleure harmonisation réglementaire, de réduire les barrières non tarifaires et de stimuler la circulation des biens, des services et des capitaux entre pays africains.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de forte concurrence intra-africaine, où les économies cherchent à maximiser les bénéfices de l’intégration économique tout en protégeant leurs industries naissantes.

Dans le cas du Togo, succès de la ZLECAF dépendra de sa capacité à soutenir l’innovation, la productivité et l’investissement privé, mais aussi à faciliter l’accès au financement pour les PME.

Le pays entend ainsi positionner ses entreprises sur les chaînes de valeur régionales, tout en consolidant son rôle de plateforme logistique et commerciale de la sous-région.