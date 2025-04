M. Koffi au service des Togolais

Une nouvelle solution numérique baptisée “Ma Poche” a été présentée à Lomé avec pour ambition d’aider les utilisateurs à mieux gérer leur budget au quotidien.

Destinée au grand public, l’application permet le suivi en temps réel des dépenses, la catégorisation des revenus, et l’ajustement du budget via un système d’alertes.

Elle se distingue par son assistant virtuel intelligent “Mr Koffi”, qui propose des recommandations personnalisées en matière d’épargne, de gestion budgétaire ou d’investissement.

Dotée de tableaux de bord interactifs et de rapports détaillés, l’appli facilite aussi la fixation et le suivi d’objectifs financiers. Côté sécurité, elle utilise le cryptage des données et l’authentification Firebase, tout en offrant une sauvegarde cloud pour un accès sécurisé et permanent.