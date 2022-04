Manque à gagner pour les communes

Afin de luter contre la vie chère, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures. Parmi celles-ci, le gel pendant 3 mois du paiement des redevances par les commerçants installés sur les marchés.

Pour les communes, c’est un manque à gagner car cette taxe locale sert à la gestion municipale.

Ce que reconnaît la Faitière de communes du Togo (FCT) qui rassemble les 117 communes.

‘C’est clair et arithmétique que cela aura des impacts sur nos budgets car ce sont des prévisions faites et qui ne vont plus rentrer comme prévu’, a indiqué vendredi Florence Kouigan, présidente de la FCT.

Le gouvernement a toutefois annoncé des compensations dont les modalités restent à définir.