Maroc : le Togo met le cap sur les provinces du sud

Des hommes d’affaires marocains et togolais se sont retrouvés vendredi à Lomé sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI Togo) et de la Chambre Africaine de Commerce et de Services (CACS, provinces sud du Maroc).

‘Porte du Maroc’ sur sa profondeur africaine, les régions de Dakhla - Oued Eddahab et Laâyoune - Sakia El Hamra disposent de puissants atouts, tels qu’un positionnement géographique charnière, un cadre environnemental exceptionnel, un capital humain jeune et à fort potentiel, des milliers de kilomètres de littoral et le premier bassin halieutique du royaume.

Les thèmes discutés à Lomé portent sur la logistique, la santé, l'éducation, la formation, le tourisme …

‘Notre objectif est de promouvoir les investissements et les partenariats économiques mutuels et bénéfiques. Pour cela, nous mettons un accent particulier sur le renforcement des liens commerciaux avec le Togo en encourageant les entrepreneurs togolais à explorer les opportunités d'affaires dans notre région’, a déclaré Abdelmonaim Faouzi, le président de la CACS.

Le Maroc est le 5e partenaire commercial du Togo.