Matériaux de construction et textile

Le Président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, a inauguré jeudi à Lomé, au nom du chef de l’État, deux nouvelles unités industrielles sur la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) : Vivace Group et Africa Textile Management Services (ATMS).

Vivace Group, dédiée à la fabrication de matériaux de construction en aluminium, représente un investissement de plus de 8 milliards de Fcfa et devrait créer 600 emplois directs. De son côté, ATMS investira 57 milliards pour développer une filière textile 'à fort potentiel'.

La ministre de l’Industrie, Manuella Modukpè Santos, a salué ces projets comme des symboles d’un « Togo stable et attractif pour les investisseurs », et d’un engagement à renforcer la transformation locale et l’autonomie économique du pays.

Ces implantations interviennent dans la foulée de l’ouverture de deux autres usines cette semaine, spécialisées dans les médicaments et les engrais. La PIA s’impose plus que jamais comme un pilier de la stratégie industrielle togolaise.

Située à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé, la Plateforme Industrielle d’Adétikopé est un projet structurant lancé officiellement en 2021, fruit d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Arise IIP, un développeur d’infrastructures industrielles panafricain basé aux Emirats arabes unis (EAU).

La PIA couvre une superficie totale de 400 hectares, extensible à plus de 1000 hectares, avec une vocation clairement tournée vers l’industrialisation, la transformation locale des matières premières, et la création massive d’emplois. Elle est pensée comme un écosystème industriel intégré, alliant production, transformation, logistique, stockage et exportation.

Infrastructures et objectifs clés