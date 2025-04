PIA : des usines stratégiques pour l’autosuffisance et l’exportation

Le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé a inauguré mercredi deux unités industrielles installées sur la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA), renforçant ainsi l’ambition du Togo de devenir un pôle industriel régional.

La première, FHC Medica, est une entreprise pharmaceutique déjà en activité depuis octobre 2023. Elle se spécialise dans la fabrication de médicaments essentiels et génériques, notamment les antipaludiques, antibiotiques, antidiabétiques, produits nutraceutiques et traitements pour maladies cardiaques.

Implantée sur une superficie de 7 000 m², FHC Medica emploie une centaine de jeunes Togolais et affiche une capacité annuelle significative : 750 millions de comprimés, 150 millions de gélules et 30 millions de flacons de sirop. L’usine est équipée d’un laboratoire de contrôle qualité pour garantir l’efficacité et la conformité des produits proposés à des prix accessibles.

La deuxième unité, Nutrisource, est une usine de production d’engrais NPK. Dotée d’un outil industriel ultramoderne et flexible, elle peut produire jusqu’à 200 000 tonnes d’engrais par an, avec une capacité de stockage de 60 000 tonnes. L’usine est capable d’adapter les formules aux besoins spécifiques des sols et des cultures, intégrant des micronutriments pour améliorer les rendements agricoles.

L’objectif de Nutrisource est double : satisfaire la demande locale et exporter vers les pays voisins, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire dans la sous-région ouest-africaine.

Le gouvernement voit en ces projets une confirmation de la pertinence de sa stratégie industrielle.

« Le choix du Togo comme destination pour ces deux projets témoigne de l'attractivité de la politique publique de l'État en matière d'investissement », a souligné la ministre de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement, Manuella Modukpè Santos.

Ces nouvelles implantations industrielles viennent renforcer le rôle de la PIA comme levier de création d’emplois et de transformation structurelle de l’économie togolaise.

Située à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé, la Plateforme Industrielle d’Adétikopé est un projet structurant lancé officiellement en 2021, fruit d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Arise IIP, un développeur d’infrastructures industrielles panafricain basé aux Emirats arabes unis (EAU).

La PIA couvre une superficie totale de 400 hectares, extensible à plus de 1000 hectares, avec une vocation clairement tournée vers l’industrialisation, la transformation locale des matières premières, et la création massive d’emplois. Elle est pensée comme un écosystème industriel intégré, alliant production, transformation, logistique, stockage et exportation.

Infrastructures et objectifs clés