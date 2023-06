Meilleure maîtrise des cours des produits agricoles

Le projet de Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) est en marche en Côte d’Ivoire.

Le gouvernement de ce pays a décidé de mettre en place une BMPA intégrant aussi bien les cultures de rente que les cultures vivrières, à savoir un marché organisé, en ligne avec les standards internationaux, en vue de corriger les distorsions observées des marchés, de fluidifier la circulation des produits agricoles et d’améliorer les revenus des producteurs.

Une phase pilote des opérations de la BMPA est prévue pour démarrer au second semestre 2023 pour une période de 24 mois.

Les matières premières choisies pour le démarrage sont la noix brute de cajou, le maïs et la noix de cola fraiche.

Cette phase pilote sera exécutée par la BRVM (Bourse d’Abidjan) dans le cadre d’une convention de mandat de gestion.

La BRVM sera chargée notamment de la gestion directe des opérations de bourse portant sur les matières premières agricoles négociables et de l’appui aux choix techniques qui s’avèreraient nécessaires aux futurs organes du marché.

A terme, la BMPA permettra non seulement d’offrir une référence de prix de base des négociations sur les contrats commerciaux, à l’échelle nationale et internationale, et d’avoir une agricoles, mais également de capter des ressources importantes pour le financement du secteur, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole.

Ce projet est mené à l’initiative du Togolais Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM.

La Bourse d’Abidjan est commune aux 8 pays de l’UEMOA dont le Togo.