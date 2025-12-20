Mila Aziable prend les rênes du Contrôle de la commande publique

Mila Aziable a été officiellement nommée directrice nationale du Contrôle de la commande publique, en remplacement de Soumaïla Rassidi.

La cérémonie de passation de charges s’est tenue vendredi, en présence de Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, directrice de Cabinet du ministre des Finances et du Budget.

À cette occasion, Mme Afidenyigba a salué le parcours professionnel et les compétences de la nouvelle responsable, rappelant notamment l’expérience de Mila Aziable en tant qu’ancienne ministre déléguée en charge de l’Énergie et des Mines. Elle a souligné les attentes élevées liées à cette fonction stratégique, au cœur de la gestion des finances publiques.

La Direction nationale du Contrôle de la commande publique joue un rôle clé.

Sa mission principale est de veiller à la régularité, à la transparence et à l’efficacité des marchés publics conclus par l’État, les collectivités et les organismes publics.

Concrètement, cette direction contrôle les procédures de passation des marchés avant leur attribution. Elle vérifie que les appels d’offres respectent la réglementation en vigueur, que la concurrence est réelle et équitable, et que les fonds publics sont engagés dans des conditions conformes aux règles établies. Son action vise à prévenir les irrégularités, les conflits d’intérêts et les pratiques frauduleuses.

La direction contribue également à l’amélioration du système de la commande publique en formulant des avis techniques, en proposant des réformes et en accompagnant les acteurs publics dans l’application des textes. Elle constitue ainsi un maillon essentiel de la bonne gouvernance et de la crédibilité de l’action publique.

En prenant la tête de cette direction, Mila Aziable hérite d’un poste sensible, qui exige à la fois rigueur juridique, indépendance d’esprit et sens de l’intérêt général.

Dans un contexte où la transparence de la gestion publique est de plus en plus scrutée, la Direction nationale du Contrôle de la commande publique apparaît comme un outil central pour renforcer la confiance des citoyens et des partenaires dans l’utilisation des ressources publiques.