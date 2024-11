Mission économique belge à Lomé

Des représentants d’entreprises privées belges effectuent cette semaine une visite de prospection au Togo. Les secteurs concernés sont le recyclage de produits pharmaceutiques, la construction, le traitement des eaux ou les solutions de stockage des produits pétroliers.

‘Le Togo et la Belgique entretiennent de très bonnes relations de longue date. Nous avons en commun la langue française et sommes tous deux des portes d'entrée logistique vers une sous-région via nos ports. En tant que petits pays, nous sommes aussi naturellement ouverts et même tournés vers l'extérieur, car nous savons que notre prospérité dépend de nos relations, y compris commerciales, avec nos pays voisins, mais aussi le monde entier’, a déclaré Sandrine Platteau, l’ambassadrice de Belgique au Togo.

Les relations commerciales entre Lomé et Bruxelles sont modestes, 58 millions de dollars en 2023.

‘Cette mission témoigne de la solidité des liens entre nos deux pays et de notre engagement commun à promouvoir des échanges économiques pérennes et d’avenir’, a indiqué Manuella Modukpè Santos, la ministre de la Promotion de l’investissement.