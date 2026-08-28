Mix énergétique : la hausse se confirme

Le coût de production de l'électricité issue des énergies renouvelables a nettement baissé entre 2019 et 2025, passant de 38 à 25 Fcfa par kWh, indique le ministère de l'Énergie.

Une tendance inverse à celle observée pour le thermique, dont le coût a grimpé de 88 à 120 francs sur la même période, après avoir même atteint un pic de 135 francs en 2022.

Même constat côté prix d'achat : l'électricité renouvelable s'est stabilisée autour de 30 francs le kWh en 2025, contre 35 francs, tandis que le thermique a bondi de 102 à 152 francs sur la période.

Malgré cette envolée des coûts, le thermique demeure la principale source de production électrique au Togo.

La part des énergies renouvelables dans le mix électrique togolais est passée de 30 % en 2019 à 41,5 % en 2025.

Cette dynamique s'accompagne d'une amélioration de l'accès à l'électricité à l'échelle nationale, passé de 45 % à 73 % sur la période.

En zone urbaine, la couverture atteint désormais 98 %, contre 23 % seulement en milieu rural, un écart qui reste important malgré les progrès enregistrés.

Le secteur des producteurs indépendants d'électricité (IPP) confirme également sa montée en puissance, avec une capacité totale passée de 100 à 235 MW entre 2019 et 2025.

ContourGlobal maintient ses 100 MW depuis 2019, tandis qu'AMEA Power, (centrale solaire) entrée sur le marché en 2020 avec 50 MW, a porté sa capacité à 70 MW depuis 2022. Kekeli Efficient Power complète ce trio avec 65 MW disponibles depuis la même année.