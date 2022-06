Mix énergétique : prêt de la BOAD

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni mardi en présentiel à Abidjan.

Les administrateurs ont par ailleurs approuvé trois nouvelles propositions de financement de projets.

Deux concernent le Togo.

Il s’agit de l'aménagement et du bitumage du tronçon Aleheride-Kpaza-Tchamberi. Des travaux destinés à assurer le désenclavement de la zone et faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels au niveau national et sous-régional.

Cette modernisation permettra de réduire de 66% le temps de parcours. Le montant du prêt est de 28 milliards de Fcfa?

Le second projet, d’un montant de 25 milliards, concerne la constructiond’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 42 MWc à Awandjélo (région de Kara).

Il s’inscrit dans une politique de diversification du mix énergétique et de réduction des coûts de production de l’énergie, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations des localités concernées.

La BOAD indique que ce projet sera axé sur l’augmentation de la capacité installée de 42 MWc dès 2024.

Il contribuera à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27% en 2021 à 40% en 2024, et l’amélioration du taux d’électrification du pays en le faisant passer de 59% en 2021 à 75% en 2025.