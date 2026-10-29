Moins d’exportations brutes, plus de valeur ajoutée
Le Togo veut faire du sésame un véritable moteur économique. La filière ambitionne de porter sa production à plus de 100 000 tonnes par an, contre environ 36 000 aujourd’hui, et surtout de transformer davantage sur place.
Le Togo veut faire du sésame un véritable moteur économique. La filière ambitionne de porter sa production à plus de 100 000 tonnes par an, contre environ 36 000 aujourd’hui, et surtout de transformer davantage sur place.
Aujourd’hui, l’essentiel du sésame local part à l’état brut vers la Chine, l’Inde, Taïwan ou le Vietnam. Le pays ne transforme qu’entre 2 000 et 3 000 tonnes par an.
L’objectif est de multiplier ce volume par dix, voire davantage, pour atteindre 30 000 à 100 000 tonnes, avec plus de 300 transformateurs, contre une trentaine actuellement.
Pour le Conseil interprofessionnel de la filière sésame (CIF-Sésame), l’enjeu est de capter davantage de valeur ajoutée au Togo plutôt que de la laisser partir à l’étranger.
Cette espoir passe aussi par un meilleur encadrement du secteur.
Le CIF-Sésame veut renforcer les contrôles de qualité, mieux encadrer la fixation des prix et clarifier les rôles de chacun. « Nous allons clarifier les responsabilités des producteurs, acheteurs, exportateurs et transformateurs afin de limiter les conflits et les chevauchements de compétences », explique Yawo Anika-Maty, président du conseil d’administration.
L’interprofession regroupe plus de 1 250 producteurs, 301 acheteurs, 132 exportateurs et une trentaine de transformateurs.