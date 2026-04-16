Moins de superficie, mais un rendement en nette progression

À deux semaines de la clôture de la campagne de commercialisation du coton-graine 2025-2026, la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) affiche une satisfaction mesurée mais réelle. Si les superficies cultivées ont légèrement reculé - 74 211 ha contre 75 792 ha la campagne précédente - c'est sur le terrain de la productivité que la filière marque des points décisifs.

L'indicateur phare de cette campagne est sans conteste le rendement : 995 kg par hectare attendus, contre 797 kg/ha en 2024-2025, soit une progression spectaculaire de près de 25%.

Une performance qui confirme que les efforts consentis en matière d'encadrement technique et de qualité des intrants commencent à porter leurs fruits.

Sur les 73 814 tonnes à collecter d'ici fin avril, 62 206 tonnes sont déjà engrangées, un rythme supérieur à celui enregistré à la même période lors de la campagne précédente. Un signal positif qui conforte les projections de la NSCT.

Pour Sitsofé Yovogan, directeur de la production agricole de la NSCT, plusieurs facteurs expliquent cet élan : la mobilisation des producteurs galvanisés par les récompenses des lauréats 2023-2024, et le maintien des prix d'achat du coton-graine ainsi que des prix de cession des intrants, malgré une flambée des cours internationaux. Des choix stratégiques qui ont préservé la rentabilité pour les agriculteurs et entretenu leur engagement.

Forte de ces résultats encourageants, la NSCT regarde vers l'avenir.

La campagne 2026-2027 se dessine avec un objectif : 105 000 hectares cultivés pour une production cible d'au moins 105 000 tonnes, soit une tonne par hectare.

Et la dynamique est déjà là : 98 540 hectares d'intentions de culture sont enregistrés, représentant 94% du plan prévisionnel. Un départ sur les chapeaux de roues.

L'horizon 2030 et ses 150 000 tonnes ne semblent plus hors de portée. Le coton togolais avance. Et il avance vite.