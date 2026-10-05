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Niamey, Ouagadougou et Bamako

Une mission de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé (A2PL) est en tournée au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Elle vise à renforcer les liens avec les opérateurs économiques des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Les pays de l'AES sont d'importants clients © republicoftogo.com

Une mission de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé (A2PL) est en tournée au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Elle vise à renforcer les liens avec les opérateurs économiques des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

La délégation sera à Niamey du 4 au 9 octobre, à Ouagadougou du 18 au 24 octobre, puis à Bamako du 2 au 8 novembre.

Pour le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays sans accès à la mer, le port autonome de Lomé est la porte d'entrée naturelle. Les marchandises rejoignent ces pays par la route nationale n°1, qui relie Lomé à Cinkassé. Le Togo a fait le choix de maintenir de bonnes relations avec les trois capitales de l'AES, et cette tournée s'inscrit dans cette logique de proximité.

L'A2PL rassemble plus d'une quarantaine d'acteurs publics et privés de la communauté portuaire de Lomé : autorités portuaires, administrations, transitaires, manutentionnaires. Sa mission principale est d'unifier les acteurs de la chaîne logistique pour améliorer la compétitivité du PAL. 

Elle s'emploie aussi à développer le trafic et à fluidifier les couloirs de transport vers l'Afrique de l'Ouest.

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