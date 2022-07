IB Bank (ex-BTCI) veut contribuer de manière significative au développement de l’économie togolaise. Notamment en proposant des taux d’intérêts inférieurs à ce qui existe sur le marché.

La banque, propriété du magnat burkinabé Mahamadou Bonkoungou, veut accompagner les entreprises actives dans les secteurs de l’agro-industrie, des transports, des infrastructures …

La banque a conclu un accord en ce sens avec le patronat (CNP).

‘Nos taux de crédits vont rester très raisonnables compris entre 7 et 11% au maximum. Nous ne sommes pas venus pour faire avec les jeunes entreprises une opération spot et ne plus les voir demain, nous allons les aider à se développer et à prospérer’, a déclaré Nabil Tahari, directeur général de IB Bank.

‘On ne peut pas opérer dans un pays et oublier les PME-PMI qui constituent les 90% de son tissu économique. Nous ne sommes pas une banque sélective’, a-t-il ajouté.