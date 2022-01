Nouveau DGA à la CEB

Noupokou Dammipi, l’ancien ministre des Mines et de l’Energie, a été nommé directeur général adjoint de la CEB (Communauté électrique du Bénin).

Cette structure commune au Togo et au Bénin gère l’approvisionnement en électricité des deux pays. Elle est fournisseur et non distributeur.

Les députés togolais avaient adopté en 2016 la loi autorisant la ratification de l’accord international Bénino-togolais de l’électrification. Un texte prévoyant la fin du monopole et l’ouverture à la concurrence.

La CEB peut toutefois importer de l’électricité et exploiter ses propres sources de production et de transport.

M. Dammipi était précédemment directeur général de l’Agence Education Développement (AED).