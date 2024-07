Le consulat de France au Togo a annoncé lundi la mise en place d'un nouveau dispositif pour la délivrance de visas professionnels. Ce projet découle d'une convention signée en mai dernier entre l'ambassade de France et les organisations patronales togolaises, dont la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.

L'accord vise à fluidifier et à accélérer les demandes de visas pour les représentants d'entreprises togolaises souhaitant se rendre en France pour affaire. Le processus actuel, souvent long et fastidieux, se verra considérablement amélioré, permettant ainsi aux hommes d'affaires de planifier leurs déplacements sans subir des délais d'attente interminables.

Les voyages professionnels sont essentiels pour les hommes d'affaires, car ils s'inscrivent dans le cadre de stratégies de développement économique. Attendre des semaines, voire des mois, pour obtenir un visa n'est pas viable pour les entreprises qui ont des impératifs de croissance et de compétitivité. Ce nouveau dispositif répond donc à un besoin urgent de simplification et de rapidité, facilitant ainsi les échanges économiques entre la France et le Togo.

Cette initiative est largement saluée par les milieux d'affaires togolais. Elle marque un tournant dans les relations bilatérales en renforçant les liens économiques et en soutenant les efforts des entreprises togolaises pour s'internationaliser. Le nouveau dispositif de visa professionnel est perçu comme un catalyseur pour de nouvelles opportunités d'affaires et de coopération entre les deux pays.