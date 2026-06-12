Nouveau succès du Trésor togolais sur le marché financier régional

Le Trésor togolais a réalisé vendredi une nouvelle performance sur le marché des titres publics de l'UEMOA.

En quête de 35 milliards de Fcfa via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), il a suscité un engouement bien au-delà de ses attentes : les soumissions ont atteint plus de 89 milliards, soit un taux de couverture de 255,45%. Le montant finalement retenu s'élève à 38,5 milliards.

Les BAT et les OAT sont des instruments de dette souveraine que l'État émet sur le marché financier régional pour financer ses besoins budgétaires.

Les BAT sont des titres à court terme, généralement de quelques semaines à un an, utilisés pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats. Les OAT sont des obligations à plus long terme, destinées à financer des investissements structurants : infrastructures, éducation, santé, énergie.

Ces levées de fonds présentent plusieurs avantages : elles permettent à l'État de diversifier ses sources de financement, d'éviter le recours exclusif aux emprunts extérieurs souvent plus coûteux, et de dynamiser le marché financier régional de l'UEMOA.

Un taux de couverture de 255%, c’est-à-dire que les investisseurs ont proposé deux fois et demie plus d'argent que demandé.

Cela témoigne de la confiance renouvelée des opérateurs financiers à l’égard du Togo.