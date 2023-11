Nouveaux appareils vers Lomé

La présidente non exécutive d'Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, a été reçue mardi à Lomé par le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et le ministre des Transport, Affoh Atcha-Dédji.

Elle a indiqué que la compagnie avait le projet de desservir Lomé 5 fois par semaine en vol non-stop et avec de nouveaux appareils plus modernes et plus confortables.

En raison de l’instabilité politique, Air France a cessé ses vols vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Trop dangereux.