Nouvelles facilités fiscales et douanières pour accompagner le secteur privé

Le gouvernement a mis en place une série de mesures incitatives destinées à soutenir les industries manufacturières, extractives et les petites et moyennes entreprises (PME/PMI) au cours de cette année.

Ces initiatives visent à alléger les charges fiscales et à encourager la compétitivité des entreprises nationales dans un contexte économique en évolution.

Les industries manufacturières et extractives bénéficieront d’une réduction de 50% des droits de douane sur l’importation du gasoil destiné à leurs activités. De plus, les entreprises spécialisées dans la production de biens naturels profitent d’une réduction importante des droits d’assises.

Autre mesure notable, le taux des droits d’enregistrement sur les marchés publics a été revu à la baisse, passant de 2% à 1,5%, offrant ainsi un soulagement supplémentaire pour les entreprises impliquées dans les marchés publics.

Plusieurs exonérations fiscales, appliquées l’année dernière, ont été reconduites. Ainsi, l’importation de matériels agricoles et d’engins de travaux publics (BTP) reste exemptée des droits de douane et de TVA.

Depuis cinq ans, les entreprises opérant dans le secteur des transports bénéficient également d’une exonération totale de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), un avantage qui contribue à réduire leurs charges opérationnelles.

Ces facilités fiscales s’accompagnent d’une campagne de sensibilisation orchestrée par l’Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises (ANPGF). L’objectif est d’assurer une meilleure connaissance et utilisation de ces mesures par les entrepreneurs locaux.