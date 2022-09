Nouvelles opportunités, nouveaux marchés

‘Investir dans l'Afrique de demain’, tel est le thème du prochain Salon sur la facilitation des échanges et revalorisation des investissements (FERIN).

Il s’agit d’une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

Il se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise.

Plus de 5.000 participants togolais et africains sont attendus à Lomé du 1er au 5 novembre prochains.