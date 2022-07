On s'approche de la parité

Le dollar, valeur refuge, montait fortement lundi, notamment face à l’euro - et donc au Fcfa - qui s'approchait de la parité face au billet vert, plombé par la possibilité d'une coupure des approvisionnements russes en gaz en Europe.

Les investisseurs s'éloignent des actifs à risque et privilégient le billet vert, qui gagnait 0,92% à 1,0093 dollar pour un euro après avoir gagné plus de 1% quelques instants plus tôt.

Cette baisse de l’euro n’est pas une mauvaise nouvelle pour les pays ayant en commun l’usage du caf, dont le Togo.

Leurs exportations seront moins chères dont plus attractives sur le plan international.