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Rizao : 4 608 emplois créés à mi-parcours

Les programme riz pour l'Afrique de l'Ouest (Rizao), financé par la Fondation Mastercard, a été lancé il y a deux ans au Togo, au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire, avec un focus sur l'emploi des jeunes de 18 à 35 ans - dont 70% de femmes - dans la chaîne de valeur du riz.

Gorgui Alioune Mbow © republicoftogo.com

Les programme riz pour l'Afrique de l'Ouest (Rizao), financé par la Fondation Mastercard, a été lancé il y a deux ans au Togo, au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire, avec un focus sur l'emploi des jeunes de 18 à 35 ans - dont 70% de femmes - dans la chaîne de valeur du riz.

Au Togo, 4 608 emplois ont été générés à ce jour, sur un objectif global de 44 000 d'ici 2029. Un palier intermédiaire de 15 000 emplois est visé d'ici septembre 2026.

Le programme intervient sur l'ensemble de la filière, semences, mécanisation, bonnes pratiques agricoles, digitalisation,  en partenariat avec cinq agro-industriels togolais.

Des défis persistent : changement climatique, résistance des producteurs aux variétés améliorées, maintien des pratiques traditionnelles et concurrence du riz importé.

« Le riz local doit être accessible, connu, consommé et apprécié par nos populations. Il s'agit avant tout de créer de la valeur humaine à travers l'emploi et l'inclusion économique », a souligné le coordonnateur régional Gorgui Alioune Mbow.

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