Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a rencontré mercredi à Washington le chef de l’Etat togolais.

Au centre des discussions, les priorités de développement du Togo, notamment la diversification de l'économie, les transferts sociaux, l'amélioration de l'environnement propice aux affaires et les opportunités découlant de la numérisation.

M. Malpass a souligné le soutien solide du Groupe de la Banque mondiale à la population via les projets de l'IDA et de nouveaux engagements, y compris l'appui budgétaire.

Le patron de la BM a indiqué que des discussions allaient s’engager sur le nouveau cadre de partenariat avec le Togo. Il a souligné l'importance de renforcer le secteur agricole et de le rendre plus résistant au changement climatique.

Les discussions ont également porté sur le secteur des phosphates et sur les opportunités d’investissement pour le secteur privé.

Faure Gnassingbé et David Malpass ont échangé sur l'insécurité croissante et le défi de la fragilité dans la région du Sahel, et ont discuté de la manière de renforcer la coopération régionale et de mieux coordonner l'aide internationale pour faire face aux facteurs de conflit, notamment l'afflux d'armes dans la région.

Faure Gnassingbé se trouve à Washington à l’occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Il avait rencontré mardi Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI.

Le même jour, M. Gnassingbé s’est entretenu avec Makhtar Diop, le directeur général de la Société Financière Internationale (SFI, Groupe de la Banque mondiale).

‘Les échanges ont été l’occasion de discuter de notre partenariat en matière d’infrastructures sociales notamment les logements abordables, mais aussi l’énergie renouvelable, le numérique & les chaînes de valeur agricoles’, a indiqué M. Diop.

La SFI est un partenaire de choix du Togo avec un portefeuille d’investissements dans la logistique, l’énergie et le secteur financier.

La société conseille également le gouvernement dans le domaine de l’amélioration de l’environnement des affaires.

La SFI met de l’argent dans des projets porteurs. Elle l’a déjà fait avec la centrale thermique gérée par Contour Global, les installations de transbordement au port de Lomé et la cimenterie Heidelberg pour un total de 334 millions de dollars.

Elle s’intéresse à des opportunités dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’énergie et des télécommunications, notamment.

La SFI est la plus importante institution mondiale d’aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement.

Dans un contexte d’accès limité aux capitaux, la SFI apparaît comme une source mais aussi un levier de financement, de connaissance et de partenariats de long terme, qui aident les clients à surmonter les contraintes auxquelles ils sont confrontés en matière d’investissement, d’infrastructure, de qualification et de réglementation.

Plusieurs ministres accompagnent le président togolais aux assemblées, notamment ceux de l'Economie et des Finances, de l'Investissement, de l'Agriculture et de l'Economie numérique.