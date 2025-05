Orabank met en place un nouveau plan de financement avec la BOAD

Suite au retrait du groupe Vista de l’accord de cession avec Emerging Capital Partners (EFH), le conseil d’administration d’Oragroup SA, réuni le 19 mai dernier a validé le principe d’un plan alternatif de financement en partenariat avec ses actionnaires institutionnels historiques, dont la BOAD.

Ce plan inclura notamment une première tranche de 80 milliards FCFA dans le cadre d’un projet d’augmentation de capital. Les modalités seront détaillées dans les prochaines semaines, après validation des instances concernées.

L’objectif est de doter Orabank de ressources stables et de long terme, afin de répondre à ses engagements et relancer sa croissance. Le groupe assure ses clients et partenaires de la solidité de sa gouvernance et de la résilience de son modèle économique.

Orabank a également salué le soutien constant de ses actionnaires, réaffirmant son ambition de contribuer activement au développement économique du continent africain.

Présent dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre et opérant dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée, Mauritanie), le groupe Orabank dispose de plus de 170 agences, d’une société de gestion et d’intermédiation (SGI), et emploie plus de 2 500 collaborateurs.

Le groupe a son siège au Togo.