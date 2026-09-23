Origine certifiée

La capacité des entreprises à prouver l'origine de leurs produits devient un enjeu pour conquérir les marchés africains. Avec l'ouverture de nouvelles opportunités commerciales grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la maîtrise des règles d'origine s'impose comme une condition clé pour bénéficier des avantages prévus par les accords.

Pour les opérateurs qui transforment des matières premières avant de vendre leur production à l'étranger, ces règles permettent de déterminer si leurs produits peuvent être considérés comme originaires du Togo.

Une bonne connaissance des critères applicables est donc essentielle.

L'enjeu ne se limite pas aux formalités administratives. Il concerne aussi la capacité des entreprises à organiser leur production, à documenter les différentes étapes de transformation et à anticiper les conditions d'accès aux marchés africains.

C'est dans cette perspective qu'une réunion consacrée aux règles d'origine se tient à Lomé, à l'initiative du ministère délégué chargé de la Promotion des investissements, de l'Industrie et de la Souveraineté économique, avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).