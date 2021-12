Pacte en eau profonde

Trois pays d'Afrique de l'Ouest ont noué un partenariat pour mettre en œuvre un programme conjoint d'observation des pêches dans le cadre de leurs efforts visant à garantir le maintien d'une pêche sûre, sécurisée et légale dans le Golfe de Guinée.

Ces trois pays sont le Ghana, le Bénin et le Togo. Ils partageront les renseignements fournis par le Centre régional de suivi, de contrôle et de surveillance (RMCSC) qui a été créé au premier trimestre 2021 par le Comité des pêches. pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée (FCWC), dont les membres comprennent le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et le Togo.

La Côte d'Ivoire n'a pas encore signé le pacte.

Le Togo, qui importe plus de 50% des produits de la mer, travaille déjà avec des organisations internationales, dont l’Union européenne, pour s'attaquer aux problèmes liés à la pêche illégale.