La Plateforme industrielle dAdéticopé (PIA), symbole du développement économique du Togo, va s’étendre sur près de 800 nouveaux hectares.

Les promoteurs veulent y accueillir des entrepôts, des usines textile, des unités de transformation.

Cette extension se fera en coopération avec les communes riveraines de manière à protéger l’environnement.

ARISE IIP conçoit, finance, construit et exploite des zones industrielles intégrées au Gabon, au Bénin et au Togo et prochainement au Congo Brazzaville.