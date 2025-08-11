Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Plus d’efficacité et de modernisation

Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence, a présidé en fin de semaine dernière par visioconférence la 32ᵉ session du conseil des ministres de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Sandra Ablamba Johnson © DR

Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence, a présidé en fin de semaine dernière par visioconférence la 32ᵉ session du conseil des ministres de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Le Togo en assure la présidence.

Réunissant ministres, représentants des 22 États membres et des banques centrales, la session a permis de passer en revue les rapports d’exécution des plans d’action 2023 et 2024, ainsi que la situation des contributions financières des États.

Mme Johnson a rappelé le rôle central d’AFRISTAT dans le renforcement des systèmes statistiques et la coordination des actions de développement, tout en appelant les pays membres à honorer leurs engagements financiers.

AFRISTAT regroupe 22 pays* d’Afrique subsaharienne et œuvre au développement des statistiques économiques, sociales et environnementales dans la région.

______

* Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo en quête de 30 milliards de Fcfa

Le Togo en quête de 30 milliards de Fcfa

Le Trésor public togolais s’apprête à lancer, ce lundi, une nouvelle émission de Bons Assimilables du Trésor (BAT) sur le Marché financier régional de l’UEMOA.

Les acteurs de la filière café-cacao en immersion ZLECAf

Les acteurs de la filière café-cacao en immersion ZLECAf

Le Grand Hôtel du 30 Août à Kpalimé a accueilli, le 7 août, un atelier de formation sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), organisé par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC). 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.