Plus d’efficacité et de modernisation

Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence, a présidé en fin de semaine dernière par visioconférence la 32ᵉ session du conseil des ministres de l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Le Togo en assure la présidence.

Réunissant ministres, représentants des 22 États membres et des banques centrales, la session a permis de passer en revue les rapports d’exécution des plans d’action 2023 et 2024, ainsi que la situation des contributions financières des États.

Mme Johnson a rappelé le rôle central d’AFRISTAT dans le renforcement des systèmes statistiques et la coordination des actions de développement, tout en appelant les pays membres à honorer leurs engagements financiers.

AFRISTAT regroupe 22 pays* d’Afrique subsaharienne et œuvre au développement des statistiques économiques, sociales et environnementales dans la région.

______

* Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo