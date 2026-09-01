Plus rare, plus cher

Le poisson figure parmi les produits togolais dont le prix à l'exportation a le plus progressé ces dernières années, selon les données du ministère du Commerce.

La tonne, qui s'échangeait à 1,4 million de Fcfa en 2019, atteint désormais 2,10 millions, une évolution qui dépasse nettement celle des autres principaux produits agricoles exportés par le pays.

Mais cette flambée des prix cache une réalité plus préoccupante. Face à une demande locale toujours plus forte et à des réserves halieutiques de plus en plus limitées, le Togo est contraint de restreindre ses exportations pour préserver l'approvisionnement du marché intérieur.

Sur le terrain, les pêcheurs constatent eux-mêmes cette raréfaction, avec une baisse des prises qu'ils jugent de plus en plus marquée d'année en année.

Une tendance qui interroge sur la durabilité de la ressource et qui pourrait, à terme, peser sur les capacités d'exportation du pays comme sur la sécurité alimentaire des populations locales.