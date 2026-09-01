Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Plus rare, plus cher

Le poisson figure parmi les produits togolais dont le prix à l'exportation a le plus progressé ces dernières années, selon les données du ministère du Commerce.

Limiter les exportations pour protéger le marché local © republicoftogo.com

Le poisson figure parmi les produits togolais dont le prix à l'exportation a le plus progressé ces dernières années, selon les données du ministère du Commerce.

La tonne, qui s'échangeait à 1,4 million de Fcfa en 2019, atteint désormais 2,10 millions, une évolution qui dépasse nettement celle des autres principaux produits agricoles exportés par le pays.

Mais cette flambée des prix cache une réalité plus préoccupante. Face à une demande locale toujours plus forte et à des réserves halieutiques de plus en plus limitées, le Togo est contraint de restreindre ses exportations pour préserver l'approvisionnement du marché intérieur.

Sur le terrain, les pêcheurs constatent eux-mêmes cette raréfaction, avec une baisse des prises qu'ils jugent de plus en plus marquée d'année en année. 

Une tendance qui interroge sur la durabilité de la ressource et qui pourrait, à terme, peser sur les capacités d'exportation du pays comme sur la sécurité alimentaire des populations locales.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Gouvernance, foncier, numérique : les réformes accélèrent

Gouvernance, foncier, numérique : les réformes accélèrent

Le ministère des Finances et du Budget, via le Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, a organisé en fin de semaine dernière la revue nationale de la mise en œuvre des réformes à fin juin. 

PPP : accélérer les investissements sans alourdir les risques

PPP : accélérer les investissements sans alourdir les risques

Une conférence sur les contrats de partenariat public-privé (PPP) aura lieu le 3 septembre à Lomé. Elle est organisée par le ministère de la promotion de l’investissement et bénéficie de l’appui du Club PPP MedAfrique (France). 

« Chaque chiffre doit raconter une histoire vraie »

« Chaque chiffre doit raconter une histoire vraie »

Le nouveau Conseil national de la comptabilité (CNC) a été lancé vendredi sous la présidence de Badanam Patoki, le ministre de l’Economie et de la Veille stratégique, qui représentait son collègue des Finances et du Budget.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.