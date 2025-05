Lomé accueille du 12 au 14 mai la Conférence de l’Union africaine sur la dette.

Cet événement d’envergure continentale, qui réunit des dirigeants, experts et partenaires financiers, témoigne de l’engagement du Togo à promouvoir une gestion responsable de la dette publique en Afrique, tout en consolidant son rôle de plateforme de dialogue panafricain.

La dette, lorsqu’elle est maîtrisée et orientée vers des investissements productifs, est un levier de croissance. Mal gérée, elle devient un piège pour les générations futures.

Face à une dette publique africaine croissante, exacerbée par les crises économiques et climatiques, cette rencontre vise à élaborer une position commune des États africains pour une gestion plus équitable et durable de l’endettement.

Les discussions porteront sur des enjeux clés : restructuration de la dette, accès aux financements, justice fiscale et souveraineté financière. L’objectif est clair : permettre à l’Afrique de parler d’une seule voix face aux partenaires techniques et financiers, tout en tenant compte des spécificités de chaque pays.

Le Togo se distingue par ses efforts soutenus pour gérer efficacement sa dette publique, faisant de lui un hôte légitime pour cette conférence.

Le pays a mis en place des réformes rigoureuses pour renforcer la transparence budgétaire et orienter les emprunts vers des projets structurants.

Par exemple, les investissements dans les infrastructures, l’agriculture et l’énergie, financés par une dette maîtrisée, ont permis de dynamiser l’économie togolaise tout en maintenant un ratio d’endettement viable.

Le Togo a également su diversifier ses sources de financement, réduisant sa dépendance aux créanciers traditionnels grâce à des partenariats innovants avec des institutions régionales et des acteurs privés.

Ces efforts ont été salués par des organisations internationales, qui citent le Togo comme un exemple de gouvernance budgétaire responsable en Afrique de l’Ouest.

En accueillant cette conférence, le Togo réaffirme sa tradition de dialogue et d’engagement panafricain. Fidèle à son rôle de médiateur dans les crises régionales – comme récemment dans le conflit RDC-Rwanda – le pays se positionne comme un acteur clé dans la recherche de solutions collectives aux défis continentaux.

Les participants à la conférence, parmi lesquels des chefs d’État, des ministres des Finances et des représentants de la Banque africaine de développement, sont appelés à formuler des recommandations concrètes.

Celles-ci incluront des stratégies pour alléger le fardeau de la dette, améliorer l’accès aux financements à des conditions favorables et promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques.

En plaçant la gestion responsable de la dette au cœur de ses priorités, le Togo ne se contente pas d’accueillir un événement majeur : il montre la voie vers une Afrique financièrement souveraine et économiquement résiliente.