Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a présidé mercredi la 2e réunion de l'année du comité de concertation Etat-secteur privé.

La rencontre s'est déroulée dans un contexte contrasté, a souligné le ministre.

'Si l’on peut se réjouir du recul de la pandémie, la guerre en Europe de l’est, compromet les perspectives de reprise de l’économie mondiale, perturbée par des tensions inflationnistes inédites depuis plusieurs années. Le conflit en Ukraine a entrainé une envolée spectaculaire des prix de l’énergie et des produits alimentaires ; le baril atteint des seuils qui n’avaient plus été observés depuis 2014 (…) et les prix mondiaux des produits céréaliers, du lait et des huiles alimentaires atteignent des niveaux records.’, a-t-il déclaré.

De fait, le taux d’inflation est de 7.5% en rythme annuel à fin avril 2022 au Togo.

Le gouvernement a pris plusieurs mesures dont l’exonération des droits et taxes sur les produits de première nécessité couplée avec le contrôle des prix, les subventions directes sur les fertilisants et autres denrées.

Pour Sani Yaya, la priorité est de préserver les équilibres macroéconomiques, ainsi que la résilience sociale notamment des couches les plus vulnérables et de garder le cap des reformes afin de préparer au mieux l’avenir.

Le ministre garde le cap en gestionnaire rigoureux et responsable.