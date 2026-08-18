Le Conseil national du patronat (CNP) a lancé mardi deux initiatives visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et à répondre aux besoins en compétences des entreprises.

La première est le dispositif « Vacances actives en entreprise ». Financé par l'État et mis en œuvre par l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), ce programme offre aux jeunes des stages d'un mois, rémunérés, pour une première expérience professionnelle. C’est la deuxième année qu’il est mis en oeuvre.

La seconde initiative, baptisée « TALENT 2 AFRICA by Fondation Mastercard », prévoit 500 stages rémunérés dans le cadre de contrats d'insertion professionnelle de douze mois.

Les stagiaires percevront une indemnité mensuelle de 125 000 Fcfa, entièrement financée par la Fondation.