Progression solide de l’activité économique

L’économie a progressé de 6,3 % au troisième trimestre 2025, selon les Comptes nationaux trimestriels publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). Ce rythme demeure soutenu, bien qu’en léger retrait par rapport aux 6,5 % enregistrés à la même période en 2024.

La dynamique est principalement tirée par le secteur secondaire (+9,1 %), porté par la vigueur de la construction (+22,9 %) et de l’industrie extractive (+16,6 %). Le secteur tertiaire affiche une progression de 4,9 %, soutenue notamment par les transports et l’entreposage (+18,6 %) ainsi que par l’information et la communication (+15,3 %). Le secteur primaire enregistre une hausse de 4 %, grâce aux activités sylvicoles et d’élevage.

Sur les trois premiers trimestres de l’année, le produit intérieur brut cumulé s’établit à 4 876,1 milliards de Fcfa, contre 4 586,1 milliards un an plus tôt, traduisant une expansion continue de la production nationale.

Ces résultats confirment la résilience de l’économie togolaise et la poursuite de sa transformation structurelle, en attendant les données du quatrième trimestre qui permettront d’établir la performance annuelle globale.