Redevabilité comptable

La conférence de la Fédération panafricaine des experts-comptables (PAFA) se déroule mardi à Lomé.

Le thème de la rencontre porte sur les réformes de la gestion des finances publiques.

‘A cet égard, le choix porté sur le Togo pour accueillir cet évènement n’est nullement le fruit du hasard mais celui de la reconnaissance, par les organisations régionales et internationales, des réformes initiées depuis plus d’une décennie (…) et qui ont permis à notre pays, de se hisser au rang de premier réformateur en Afrique et troisième dans le monde (…)’, a déclaré à l’ouverture des travaux Kossi Toffio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances qui représentait ce dernier.

La nouvelle exigence de transparence des finances publiques implique une plus grande fiabilité et sincérité des comptes de l’Etat, qui doivent être établis selon les standards internationaux pour permettre une maîtrise des risques comptables et une comparaison plus aisée des finances publiques des Etats.

La conférence regroupe les comptables publics, les représentants des Cours des Comptes des pays francophones, ceux des organisations professionnelles comptables, les membres des comités ou commissions chargés des finances publiques, les partenaires au développement et des décideurs politiques d’une trentaine de pays francophones d'Afrique et d’ailleurs.