Réformes à tous les étages

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes, le ministère de l’Economie et des Finances a organisé récemment par vidéoconférence la Revue nationale des réformes à fin décembre 2021 dans les départements ministériels et institutions de l’Etat.

Objectif : faire le point sur l’état de mise en œuvre des réformes et prendre des mesures pour renforcer le processus au cours des prochaines années.

Présidée, au nom du ministre par le secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, Kpowbié Tchasso Akaya, la rencontre virtuelle a rassemblé une centaine de participants issus des institutions de la République, de l’administration publique, du secteur privé, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

M. Akaya a rappelé que la mise en œuvre des réformes était indispensable pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale.

Il a indiqué qu’une plateforme de suivi des réformes est en cours d’implémentation.

L’intervention du secrétaire permanent a été suivie d’une présentation sur l’état de mise en œuvre des réformes en 2021.

L’état de mise en oeuvre des réformes affiche de bons résultats : le taux d’exécution physique s’élève à 80,02% et le taux d’exécution financière est de 67,8%.

Les 6 réformes prioritaires contenues dans la feuille de route sont celles relatives à la politique foncière agricole, à la réglementation numérique, la la modernisation du code du travail, au renforcement des mécanismes d’appui aux TPME. Il y a également la politique de décentralisation de l’Etat et l’adoption d’une législation environnementale.

Certaines sont déjà opérationnelles. On peut citer le démarrage de l’exécution du budget de l’Etat en mode programme depuis janvier 2021, la digitalisation du processus de délivrance du casier judiciaire, l’adoption des lois relatives aux contrats de partenariat public-privé (PPP) et aux marchés publics, notamment.

Les principales réformes de l’année 2022 et celles en perspective ont également été exposées avec un accent particulier sur l’évaluation du système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability).

Cette nouvelle évaluation, dont le processus est déjà enclenché, permettra d’actualiser les réformes des finances publiques en fonction des recommandations qui seront formulées.