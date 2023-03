Règlement à l'amiable entre l'Etat et Togo Terminal

Le Groupe Bolloré et l’Etat togolais fument le calumet de la paix.

Après 4 années d’âpres procédure, un accord transactionnel a été conclu avec Togo Terminal (Bolloré Africa Logistics) concernant une concession octroyée en 2001.

Concrètement, les droits économiques tirés de la convention par le Togo sont revalorisés et le pays acquiert 25% d’actions supplémentaires, qui portent la participation détenue par les pouvoirs publics à 30%, en y ajoutant les 5% précédemment détenus par le Port autonome de Lomé (PAL).

Le Togo aura deux administrateurs supplémentaires au conseil d’administration.

Cet accord ouvre la voie à de nouveaux investissements et à l’accueil d’autres partenaires dans le développement du PAL, souligne un communiqué publié à l’issue du conseil des ministres tenu mercredi.

Le groupe Bolloré a vendu ses activités logistiques en Afrique à l'armateur italo-suisse MSC.

Cette cession n’impacte pas cependant les engagements contractuels de Bolloré Africa Logistics vis-à-vis de l’Etat togolais.

Bolloré Africa Logistics continuera à agir au Togo comme une société autonome.

Basé à Genève, l'acheteur MSC appartient à la famille italienne Aponte et revendique une flotte de 560 navires et plus de 100.000 employés, avec la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach (Californie) ou Rotterdam.