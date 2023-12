Relance économique : les Chambres consulaires sont mobilisées

La session ordinaire de l’assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l’Union (CCR-Uemoa) s’est ouverte mardi à Lomé.

La situation économique dans les huit Etats membres de l’UEMOA est difficile. Inflation, choc post-Covid et menaces sécuritaires.

‘Cela impacte sérieusement les performances des économies de notre union dans le cadre de leur développement économique et social’, a regretté Daouda Coulibaly, le président de la CCR-Uemoa.

Rose Kayi Midévor, la ministre du Commerce, a renouvelé l’engagement du Togo à mettre en oeuvres les mesures nécessaires pour affronter les difficultés et pour aider le secteur privé.

‘Il assure plus de 90% des emplois dans les pays en développement comme le Togo, il génère également des recettes fiscales et constitue le moteur de la croissance. L’accueil du siège l’institution à Lomé est la parfaite illustration de la détermination des plus hautes autorités togolaises à vos côtés’, a-t-elle déclaré.