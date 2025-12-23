Budget rectificatif 2025 : discipline budgétaire et résilience économique

Les parlementaires ont adopté lundi, à la majorité absolue, la loi de finances rectificative.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a salué ‘le sens de responsabilité des élus’.

Le collectif budgétaire est projetée à 2 436 milliards de Fcfa, en ressources comme en charges, contre 2 396,6 milliards dans la loi initiale, soit une hausse de 1,6 %).

Le déficit budgétaire, inférieur à 245,1 milliards, est entièrement couvert par une trésorerie positive.

Le ministre a expliqué que ce collectif tient compte d’un contexte international difficile, marqué par les tensions géopolitiques, la crise climatique et le ralentissement de la croissance mondiale.

Malgré cela, la croissance du Togo est estimée à 6,2 %, bien au-dessus des moyennes régionale et mondiale, portée notamment par le dynamisme des investissements privés et une inflation maîtrisée, inférieure à 1 %.

Priorité aux dépenses sociales

La loi de finances rectificative repose sur trois priorités : la réduction des crédits non consommés, la prise en compte de besoins urgents, notamment sécuritaires, et le respect de la loi organique relative aux lois de finances.

Les dépenses sociales représentent 50,8 % du budget, soit 679,8 milliards, contre 49,6 % dans la loi initiale.

Les principaux secteurs bénéficiaires sont l’éducation, la santé, l’AMU, l’électrification rurale, la construction de pistes pour désenclaver les villages isolés et le développement à la base.

Reste aux parlementaires à adopter le budget 2026.