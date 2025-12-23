Rubriques

Budget rectificatif 2025 : discipline budgétaire et résilience économique

Le président de l'Assemblée nationale, Selom Komi Klassou © DR

Les parlementaires ont adopté lundi, à la majorité absolue, la loi de finances rectificative.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a salué ‘le sens de responsabilité des élus’.

Le collectif budgétaire est projetée à 2 436 milliards de Fcfa, en ressources comme en charges, contre 2 396,6 milliards dans la loi initiale, soit une hausse de 1,6 %).

Le déficit budgétaire, inférieur à 245,1 milliards, est entièrement couvert par une trésorerie positive.

Le ministre a expliqué que ce collectif tient compte d’un contexte international difficile, marqué par les tensions géopolitiques, la crise climatique et le ralentissement de la croissance mondiale. 

Malgré cela, la croissance du Togo est estimée à 6,2 %, bien au-dessus des moyennes régionale et mondiale, portée notamment par le dynamisme des investissements privés et une inflation maîtrisée, inférieure à 1 %.

Priorité aux dépenses sociales

La loi de finances rectificative repose sur trois priorités : la réduction des crédits non consommés, la prise en compte de besoins urgents, notamment sécuritaires, et le respect de la loi organique relative aux lois de finances.

Les dépenses sociales représentent 50,8 % du budget, soit 679,8 milliards, contre 49,6 % dans la loi initiale. 

Les principaux secteurs bénéficiaires sont l’éducation, la santé, l’AMU, l’électrification rurale, la construction de pistes pour désenclaver les villages isolés et le développement à la base.

Reste aux parlementaires à adopter le budget 2026.

Le gouvernement et la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ont réaffirmé leur ambition commune de redonner à l’or blanc togolais toute sa place dans l’économie. L’engagement a été renouvelé à Atakpamé, à l’occasion de la célébration du 20ᵉ anniversaire de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC) vendredi dernier.

Le groupe hôtelier Hilton accélère son développement en Afrique. Il vient d’annoncer l’expansion de sa marque DoubleTree by Hilton à travers trois nouvelles signatures au Maroc, au Togo et en République du Congo. Cette dynamique marque surtout l’entrée officielle de Hilton sur le marché togolais.

