Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Rencontre économique Togo-Ghana

Les entreprises togolaises et ghanéennes se donnent rendez-vous à Accra du 25 au 27 septembre pour la première édition du West African B2B Connect (WABC 2026). 

Un tremplin pour les entreprises togolaises © DR

Les entreprises togolaises et ghanéennes se donnent rendez-vous à Accra du 25 au 27 septembre pour la première édition du West African B2B Connect (WABC 2026). 

L'événement ambitionne de renforcer les relations d'affaires entre les deux pays et, plus largement, à faciliter l'accès aux marchés ouest-africains.

La rencontre entend favoriser les partenariats commerciaux et industriels, et promouvoir les produits, services et innovations. 

Elle doit également permettre aux PME, startups et grandes entreprises de gagner en visibilité et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Origine certifiée

Origine certifiée

La capacité des entreprises à prouver l'origine de leurs produits devient un enjeu pour conquérir les marchés africains. Avec l'ouverture de nouvelles opportunités commerciales grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la maîtrise des règles d'origine s'impose comme une condition clé pour bénéficier des avantages prévus par les accords.

Rapprocher les emprunteurs et les prêteurs

Rapprocher les emprunteurs et les prêteurs

L'accès au financement demeure un frein majeur à la croissance des entreprises togolaises, malgré les efforts déployés par le gouvernement. Pour tenter d'y remédier, le Bureau d'informations sur le crédit (BIC), avec l'appui de la Société financière internationale (SFI), s'apprête à lancer une nouvelle plateforme dédiée au financement des très petites et moyennes entreprises : le SEM Portal.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.