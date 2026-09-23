Rencontre économique Togo-Ghana

Les entreprises togolaises et ghanéennes se donnent rendez-vous à Accra du 25 au 27 septembre pour la première édition du West African B2B Connect (WABC 2026).

L'événement ambitionne de renforcer les relations d'affaires entre les deux pays et, plus largement, à faciliter l'accès aux marchés ouest-africains.

La rencontre entend favoriser les partenariats commerciaux et industriels, et promouvoir les produits, services et innovations.

Elle doit également permettre aux PME, startups et grandes entreprises de gagner en visibilité et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.