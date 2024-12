Un projet de loi a été adopté jeudi en conseil des ministres visant à intensifier la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Cette initiative s’inscrit dans un cadre régional et international renforcé, répondant aux évolutions récentes des dispositifs juridiques et aux recommandations des principaux organismes de lutte contre ces fléaux.

À l’instar des autres États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Togo a développé des mécanismes juridiques et institutionnels pour contrer les activités financières illicites.

Le cadre réglementaire communautaire a été mis à jour avec l’adoption, en mars 2023, d’une directive et d’une loi uniforme dédiées à cette lutte.

Ce nouveau projet de loi permet d’internaliser ces dispositions et de les adapter au contexte togolais.

Le texte tient également compte des recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI) et des évaluations mutuelles effectuées par le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). Par ailleurs, les recommandations du Réseau des cellules nationales de traitement des informations financières (CENTIF) sont intégrées pour garantir une meilleure efficacité dans la traque des flux financiers illicites.

L’adoption de cette loi vise plusieurs objectifs stratégiques dont le renforcement de la transparence financière, la protection du système financier national et régional et le renforcement de la coopération internationale.

Avec ce projet de loi, le Togo réaffirme son engagement à lutter efficacement contre les menaces qui pèsent sur sa sécurité économique et sociale. En éradiquant le blanchiment de capitaux et en limitant les moyens de financement des groupes terroristes, le pays contribue activement à la stabilité régionale et au respect des engagements internationaux.