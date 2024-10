Renforcer la productivité et l'efficacité des TPME

Le projet "Transformation digitale de l'économie togolaise" (ProDigiT), initié par la coopération internationale allemande (GIZ) avec le cofinancement de l'Allemagne et de l'Union européenne, entre dans sa phase opérationnelle.

Cette initiative vise à propulser les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) vers une ère numérique, en renforçant leur compétitivité et leur résilience dans un environnement de plus en plus digitalisé.

Mercredi à Lomé, la cheffe de projet Bettina Maier Neme, a annoncé la formation d'une équipe de 50 consultants spécialisés en digitalisation.

Ces experts seront déployés à travers le pays pour offrir leur expertise aux TPME.

Leur mission principale sera de réaliser un diagnostic complet de l'écosystème afin de mieux comprendre leurs besoins en matière de transformation numérique et de développer des approches personnalisées adaptées aux spécificités de chaque entreprise.

Pour Bettina Maier Neme, l’objectif est clair : « Il s’agit pour nous de renforcer la productivité et la résilience de ces entreprises dans un environnement concurrentiel. Cet appui va donc contribuer à optimiser leur gestion, à renforcer leur efficacité opérationnelle et à automatiser des processus clés grâce au digital. »

Le ProDigiT ne se contente pas d’introduire des outils numériques ; il vise à transformer en profondeur la manière dont les TPME gèrent leurs activités au quotidien.

Pour la Chambre de commerce et d’industrie, c’est un véritable levier pour améliorer la compétitivité des TPME.

Le projet ProDigiT illustre la volonté du Togo de s’intégrer dans l’économie numérique mondiale,