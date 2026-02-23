Renforcer la protection des marques

Le Togo bénéficie de l’appui de l’International Trademark Association (INTA) dans le cadre d’un programme destiné à consolider la souveraineté économique et industrielle et à sécuriser l’investissement.

L’INTA est une association mondiale regroupant des propriétaires de marques et des professionnels de la propriété intellectuelle. Elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de propriété intellectuelle à l’échelle internationale, ainsi que pour la lutte contre la contrefaçon.

Déployée sous l’égide du ministère délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, l’initiative vise à renforcer les capacités nationales en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Elle concerne les forces de défense et de sécurité, les services douaniers, les opérateurs économiques, les PME, les startups, ainsi que les universités et centres de recherche.

Pour les autorités, l’objectif est double : améliorer la prévention et la répression des infractions liées à la contrefaçon, et aider les entreprises à mieux protéger leurs marques, brevets et savoir-faire. La propriété intellectuelle est présentée comme un levier stratégique pour attirer les investissements, valoriser la recherche et renforcer la compétitivité.

« L’investissement, l’innovation et la souveraineté économique sont au cœur de notre vision. Cette ambition ne peut se réaliser sans une protection effective des innovations et une lutte résolue contre la contrefaçon », a déclaré le ministre délégué Arthur Lilas Trimua.

Membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le Togo dispose d’un cadre juridique harmonisé. L’enjeu est désormais d’en renforcer l’appropriation par les acteurs économiques et d’en optimiser la mise en œuvre.