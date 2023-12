Rigueur et qualité

Le Centre du Commerce International (ITC) organise, du 4 au 8 décembre à Lomé, une formation sur les techniques d'exportation du café pour les PME du secteur.

Cette session est organisée en collaboration avec l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) et le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) du Togo.

Une trentaine de participants venus de huit pays africains prennent part aux travaux.

Le Togo accueillera également en fin de semaine l’assemblée générale de l’ACRAM et une formation de jeunes entrepreneurs au métier de barista.

Enselme Gouthon, secrétaire général du CCFCC (Comité de coordination pour les filières café et cacao), président de l’ACRAM et de l’Organisation internationale du café (OIC) a ouvert les travaux lundi.

La ministre du Commerce et de la Consommation locale, Kayi Mivedor Sambiani, a rappelé que malgré sa modeste production, le Togo occupe une place de choix dans le concert des nations productrices de café.

Mais il faut bien sûr que le café togolais améliore sa qualité d’année en année dans un marché très exigeant, a souligné pour sa part M. Gouthon.

Qualité et expertise pour accroitre les volumes d’exportation. C’est tout l’intérêt de la session organisée à Lomé.