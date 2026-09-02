Riz, manioc et sorgho en hausse

La production de riz a enregistré une croissance de 22,5 % sur les six dernières années, selon les données du ministère de l'Agriculture.

La production annuelle est ainsi passée de 150 000 à 183 750 tonnes entre 2019 et 2024 (derniers chiffres communiqués).

Le manioc suit cette dynamique avec une croissance de 14,66 %, sa production atteignant 1,267 million de tonnes en 2024, contre 1,105 million en 2019.

Le sorgho affiche pour sa part une progression de 13,46 %, suivi de près par l'igname, en hausse de 13,37 %.

Principale culture de rente, le maïs enregistre une croissance plus modeste, de l'ordre de 10,80 %, avec un tonnage passant de 911 552 à 1 010 000.

Le haricot ferme la marche avec une progression de 3%.