Sani Yaya à Charm El Cheikh

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, participe jusqu’à samedi aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).

L’édition 2022, qui se déroule à Charm El Cheikh (Egypte), a choisi comme thème ‘Au-delà de la pandémie, garantir la résilience et la durabilité’.

Les réunions annuelles, ainsi que le large éventail d’événements et de manifestations qui se déroulent en marge de celles-ci pendant quatre jours, attirent un grand nombre de représentants d’institutions financières et de développement régionales et internationales, de chefs d’entreprise et de la communauté des affaires au sens large.

Plus de 2000 participants assistent aux différentes activités qui offrent un cadre idéal aux décideurs pour se pencher sur les défis qui interpellent les pays membres et les opportunités qui leur sont offertes